Duas pessoas encaminhadas a delegacia após furto em supermercado

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 18h04 no Supermercado Cidade Canção em Jandaia do Sul.

Segundo a PM, relatou o solicitante que é segurança do Supermercado e que adentrou no estabelecimento a pessoa menor de idade e que a mesma fora visualizada pelas câmeras de segurança do mercado em data anterior cometendo a prática de furto, e que hoje novamente retornou, acompanhada de sua cunhada, de 21 anos, onde foi visualizado novamente furtando objetos do interior da loja, subtraindo três vidros de bebidas alcoólicas e colocando no interior de uma mochila que carregava consigo, sendo ambas abordadas e contidas pelo segurança, onde com a chegada da equipe policial as partes foram encaminhadas até a Delegacia de Jandaia do Sul para as providências pertinentes ao caso.