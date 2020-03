Duas ocorrências de Violência Doméstica foram atendidas pela PM de Jandaia

Às 9h desta quarta-feira (26) a Polícia Militar foi chamada na Rua Pastor João Marcondes, (próximo ao Country) onde uma mulher teria acabado de ser agredida pelo seu ex-marido. No local a vítima relatou que teria combinado com seu ex-marido para que fosse até sua casa pegar seus pertences, sendo que o mesmo compareceu no local juntamente com o irmão. Enquanto os dois retiravam os pertences da casa, xxxxx e a vítima começaram uma discussão que rapidamente avançou para agressão física, onde xxxx e xxxxx passaram a agredi-la com empurrões e tapas, causando vermelhidão e algumas pequenas escoriações nos braços, e logo após a vítima gritar por socorro os autores saíram do local tomando rumo ignorado.

Diante dos fatos a vítima foi orientada sobre as medidas a serem tomadas.

12h30 na Rua Gralha Azul – Foi repassado via COPOM que de acordo com a solicitante, seu filho estaria ameaçando atear fogo na casa com ela dentro. De imediato esta equipe deslocou até ao local onde foi realizado contato com a Sra. xxxxxxx, que relatou ter chegado em casa por volta das 12h e viu que seu filho teria queimado um colchão dentro da residência e neste momento ambos começaram uma discussão, onde Danilo começou a ameaçá-la, dizendo que iria atear fogo nela e na casa quando ela estivesse dormindo, momento que a senhora saiu de casa e solicitou a presença da equipe policial. O acusado ainda se encontrava dentro da residência, onde foi preso e encaminhado para Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul para serem tomadas as medidas cabíveis.