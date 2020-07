Duas motocicletas furtadas em Mandaguari

No início da noite de quarta-feira (22) a equipe policial foi solicitada na Rua João Ernesto Ferreira onde haveria ocorrido um furto de motocicleta e que a vítima não sabia informar a placa. No local em contato com o senhor, o mesmo relatou que entrou no bar do Rossati para realizar uma compra e quando saiu percebeu que sua motocicleta Honda CG FAN, preta, não estava no local deixado.

Não foi visualizado nenhum suspeito pelos cidadãos que estavam no local. O estabelecimento ao lado do bar possui câmeras e pode ajudar na investigação.

Já às 19h55 no Jardim Morumbi, uma motocicleta Honda CG 125 Fan que estava estacionada na via publica também foi furtada. A equipe policial orientou a vitima e realizou patrulhamento porém nada foi localizado.