Duas infrações de trânsito na Rua Souza Naves

Por volta das 14h durante patrulhamento pela Rua Senador Souza Naves, uma equipe da Polícia Militar avistou a motocicleta Honda que trafegava sentido centro-bairro e, nas proximidades do cruzamento com a Rua Professor Roberto Rezende Chaves e linha férrea o condutor iniciou manobra de malabarismo equilibrando-se em apenas uma das rodas “empinando”. Após abordagem verificou-se que o veículo possuía débitos administrativos, então como providência foram elaboradas as notificações pertinentes ao caso e a motocicleta recolhida ao pátio.

Também na Rua Souza Naves, por volta das 17h40, durante patrulhamento, policiais avistaram o veículo VW Saveiro que vinha da Rua Clementino S. Pupi com som ligado em alto volume e ao converter para esquerda em direção à Rua Senador Souza Naves efetuou a curva em alta velocidade ocasionando deslizamento dos pneus chegando a produzir ruídos conhecidos popularmente como se “fazer os pneus cantarem”, sendo abordado mediante sinal luminoso/ sonoro de giroflex/sirene, onde o condutor foi submetido à busca pessoal e no interior do veículo que não apresentou nenhum ilícito, porém o veículo possuía débitos administrativos que determinaram sua apreensão e condução ao pátio.