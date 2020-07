Dr. Batista viabiliza recurso de R$190 mil para aquisição de caminhão

O Prefeito Benedito José Pupio “Ditão” se reuniu com Bruno Cavassani e com o vereador Lauro.

A reunião aconteceu no gabinete do prefeito com o objetivo de repassar ofícios para aquisição de um Caminhão Baú no valor de R$ 190.000,00, através do Governo do Estado.

O Deputado Estadual Dr. Batista sempre tem viabilizado diversos recursos para o município de Jandaia do Sul, recursos esses que vão ao encontro das necessidades coletivas, trazendo melhoria e qualidade de vida para a população.