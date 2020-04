Dois são conduzidos a delegacia por receptação em Cambira

Durante deslocamento entre as cidades de Novo Itacolomi e Cambira por volta das 12h30 de terça-feira (31) uma equipe da Polícia Militar visualizou um veículo VW Gol com placas de Marialva, transportando uma motocicleta no porta malas, o que chamou atenção dos policiais, sendo então procedida a abordagem e identificado o condutor de 20 anos.

Ao verificar a motocicleta foi constatado que seria uma Honda, modelo CG125, ano 1988 de cor preta e que a mesma possui alerta de furto no ano de 2012 na cidade de Borrazópolis, porém a moto transportada pelo acusado era de cor branca.

Ao consultar o chassi constou de uma motocicleta Honda 125, ano 1978, de cor azul, porém o motor não deu checagem. Questionado o acusado, relatou ter adquirido a motocicleta de um morador da cidade de Novo Itacolomi pelo valor de R$ 850,00, após visualizar e manter contato através de um anúncio no Facebook.

Informou ainda quem seria o vendedor, sendo então solicitado que o mesmo acompanhasse a equipe até a residência, que confirmou a venda da motocicleta em questão, porém disse não saber que a mesma constava como furtada, e afirmou ainda que há cerca de vinte dias comprou a referida motocicleta de um morador da cidade de Borrazópolis, após este ter informado que a motocicleta possuía apenas débitos administrativos.

Diante dos fatos o veículo VW Gol foi retido tendo em vista possuir débitos administrativos, sendo que os detidos e a motocicleta foram encaminhados até a 17ª SDP de Apucarana para os procedimentos pertinentes.