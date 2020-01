Dois morrem em confronto com a PM após assalto a pizzaria em Maringá

Dois homens de 23 e 24 anos, foram mortos pela Polícia Militar de Maringá na madrugada deste domingo (26) no Conjunto Vale Azul em Sarandi. A dupla teria assaltado uma pizzaria na zona sul de Maringá. Eles também roubaram o carro do proprietário da pizzaria e fugiram do local.

A PM foi acionada e, ao tentar abordar os suspeitos em Sarandi, os homens teriam efetuados diversos disparos, acabaram baleados e morreram.

Foram apreendidas duas armas.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Maringá.