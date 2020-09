Dois casos de violência doméstica registrados neste domingo em Jandaia

Ocorrência registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 21h04 de domingo (6) na Rua Pirapó.

Durante patrulhamento a equipe policial foi acionada em frente ao Pronto Atendimento Municipal (PAM) pela solicitante que passou a relatar que estava em sua residência com seus dois filhos menores e que seu convivente Sr. ___, conhecido pelo apelido de ___, chegou em casa agressivo, sob efeito de drogas, e passou agredi-la desferindo três chutes em sua perna esquerda e tapas em seu rosto, sendo que acabou quebrando seu aparelho celular, e logo após as agressões teria colocado a vítima e seus filhos menores para fora da residência, trancando a porta com corrente e cadeado para a mesma não adentrar ao recinto, sendo que na sequência evadiu-se do local em uma bicicleta tomando rumo ignorado. A equipe de serviço efetuou rondas no intuído de localizar o autor das agressões, porém até o presente momento sem êxito. A vítima foi devidamente orientada em relação aos procedimentos cabíveis.

Ocorrência registrada às 23h44 na Rua Ramiro da Silva Rocha – Mutirão 3 em Jandaia do Sul.

Conforme solicitação, havia ocorrido o crime de violência doméstica, onde o irmão do autor estaria segurando o agressor. No local à equipe policial adentrou ao interior da residência e acabou localizando o autor escondido dentro do banheiro já com uma mochila de roupas pronto para sair da residência, sendo o mesmo identificado por ___, 27 anos, que já possui antecedentes criminais. A vítima relatou que convive com a pessoa do acusado a cerca de seis meses e hoje acabou sendo agredida fisicamente com socos na região da cabeça. Foi solicitado apoio de uma ambulância de Jandaia do Sul para dar atendimento médico a vítima, sendo a mesma posteriormente encaminhada até ao PAM Municipal para uma melhor avaliação. Foi dada voz de prisão ao acusado, de 27 anos, e conduzido até a Delegacia de Jandaia do Sul para os procedimentos cabíveis.