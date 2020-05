Dois casos de ameaça neste sábado em Jandaia

Na Rua Rotary, Vila Operária às 23h18 de sábado (16), após solicitação, a equipe policial foi ao local, onde segundo informações do solicitante um homem havia invadido o quintal de sua residência de posse de uma faca e começou ameaça-lo de morte e que logo após o solicitante saiu correndo para casa de sua mãe que reside nas proximidades.

Segundo o solicitante, o motivo da ameaça seria uma dívida.

Já por volta de meia noite na Rua Gabriel Lopes, uma menor informou que estaria na residência de seu irmão cuidando dos sobrinhos, quando sua cunhada chegou na residência embriagada e alterada afirmando que teria discutido com o irmão da solicitante, pegou uma faca e disse que iria matar a todos que ali estavam, momento este em que a solicitante foi até a casa da vizinha e chamou a polícia.

No local, a equipe em contato com a solicitante e populares, todos afirmaram que a situação é corriqueira, e que sempre há discussões entre a noticiada e seu marido, chegando ao ponto de ocorrerem tais ameaças.

Em contato então com a cunhada da vítima, a mesma afirmou ter ocorrido a discussão com seu esposo, e que teria ficado nervosa pois tentava contato com o mesmo, porém não obtinha resposta, e que em momento de grande nervosismo teria realmente pronunciado alguns dizeres em tom de ameaça, porém seria apenas um desabafo.

Frente ao compromisso de não ocorrer mais discussões, e sem manifestação de parte alguma quanto a representação criminal, ambas as partes foram devidamente orientadas.