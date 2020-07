Dois bares foram interditados por descumprir decreto municipal

Em Jandaia do Sul, a Polícia Militar juntamente com o COE e equipe de fiscalização da prefeitura, fechou as portas dos estabelecimentos que já haviam sido notificados no início do mês. Ao chegar ao local, a PM e equipe de fiscalização flagrou o bar funcionando normalmente, com atendimento no balcão e pessoas bebendo no local.

Segundo a PM e a equipe de fiscalização de prefeitura e COE, esse mesmo bar havia sido notificado, quando o decreto municipal e estadual proíbe aglomerações e atendimento fora do horário.

Eles estavam de portas fechadas, porém com pessoas sendo atendidas no interior do bar, em descumprimento às regras. Com a segunda notificação, o bar foi interditado e o proprietário terá que ir até a prefeitura para regularizar a situação.

O comandante da PM de Jandaia Do Sul, Petreli, explica que o trabalho de fiscalização tem ocorrido de maneira aleatório em bares, comércio e bancos. O objetivo é avaliar se esses locais estão cumprido os requisitos sanitários para que funcionem sem oferecer riscos aos clientes em função do coronavírus.

No caso do bar interditado, foi feito um termo circunstanciado e o proprietário irá responder judicialmente por infringir medida sanitária e pelo crime de desobediência.

No sábado à noite, um outro bar na cidade foi notificado. Por meio de denúncia, a PM e a equipe de fiscalização da prefeitura e COE foi até o local e encontrou clientes consumindo bebidas.

Assessoria