Doenças vasculares podem provocar desde trombose até derrame, alerta especialista.

No Dia V, o médico Rogério Nabeshima chama a atenção para os riscos de não cuidar de sua saúde vascular

(())

Cuidar da saúde dos vasos e da circulação sanguínea. À primeira vista até parece algo sem importância, mas não é. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Acidente Vascular Cerebral (AVC), também conhecido como derrame, e a Diabetes (que pode obstruir os vasos das pernas do paciente diabético) estão entre as 10 doenças que mais matam no mundo. Diante de dados como este, o Dia V, que comemora do Dia do Cirurgião Vascular e o Dia da Consciência Vascular, tem por objetivo alertar a população sobre a importância de também cuidar da saúde vascular.

O médico cirurgião vascular, Rogério Nabeshima, de Apucarana, observa que a face mais perceptível da Insuficiência Venosa Crônica (IVC) são as varizes. “Pesquisas apontam que cerca de 20 a 33% das mulheres e de 10 a 20% dos homens vão apresentar, ao longo da vida, algum grau da IVC. Por ser uma doença crônica e evolutiva, entre 3 a 11% das pessoas com varizes podem desenvolver estágios graves, tendo a qualidade de vida prejudicada”, ressalta.

Nabeshima observa que a falta de tratamento ou o tratamento inadequado pode levar ao surgimento de tromboses venosas, responsáveis por sequelas graves como úlceras crônicas dos membros inferiores e embolia pulmonar. “Além dessa doença tão comum, as doenças vasculares englobam as doenças obstrutivas das artérias, entre as quais a mais comum é a aterosclerose, que pode comprometer a simples caminhada e que pode levar até a gangrena e amputações dos membros inferiores”, comenta.

Neste sentido, ele chama atenção ainda para esse outro dado da especialidade. Por ano, segundo a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV), cerca de 80 mil brasileiros sofrem amputação dos membros inferiores. Destas, aproximadamente 60 mil ocorrem por doença arterial. “Diante desses números, fica o alerta sobre a necessidade de cuidar da saúde vascular. A prevenção não só é mais barata, como pode manter a qualidade de vida, o que não tem preço”, avalia.

O médico cirurgião vascular também trata de enfermidades como: aneurismas, isquemia arterial, doença carotídea (responsável por muitos casos de AVC), trombose venosa aguda, varizes e linfedema.