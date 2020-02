Documento de veículo não será mais impresso

A partir deste ano, 2020, o documento do carro não vai mais ser impresso em papel. Nove estados já estão emitindo a versão digital. A maioria dos motoristas já escutou essa frase: “Boa tarde, senhor, documentação pessoal e do veículo.” É obrigatório apresentar à autoridade de trânsito a carteira de motorista e também o documento de cor verde, o CRLV, que é o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo. Mas esse documento de papel, está com os dias contados.

Os Detrans de todo o país têm até junho para implantar a novidade. Nove estados já começaram a emitir a versão digital. Para usar a novidade, o motorista precisa baixar o aplicativo, que é de graça, e, assim que pagar o IPVA, o documento eletrônico já aparece na tela do aparelho. É simples também para o policial, que aproxima o leitor do QR Code – o quadradinho onde estão todas as informações do carro e do motorista.

(Fonte – Jornal Nacional).