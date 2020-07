Diversos eletroeletrônicos e jóias são furtados de residência em Jandaia

Ocorrência registrada às 18h35 de segunda-feira (27) na Rua Porfírio de Souza em Jandaia do Sul.

No local a equipe policial fez contato com o solicitante o Sr. XXXX que relatou que saiu da residência por volta das 8h para trabalhar e ao retornar as 18h35 notou que a residência estava toda revirada e a janela blindex do quarto do fundo estava danificada “arrombada”.

No interior da residência foi subtraído um televisor de plasma de 51” da marca SAMSUNG de cor preta, um TV de 32” da marca SAMSUNG de cor preta, um micro-ondas da marca Brastemp de 45 litros, um notebook da marca PHILCO com tela de 14” e uma caixa contendo joias e semi-joias não sabendo passar maiores detalhes.