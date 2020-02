Ditão recebe desembargadora para preparar o ” Justiça no Bairro”

O Prefeito Ditão recebeu na manhã desta quarta feira (19), a Desembargadora do Estado Joaci Machado, para a preparação do programa Justiça no Bairro, que acontecerá em Jandaia do Sul nos dias 08 e 09 de maio.

Estiveram presentes ainda os juízes João Gustavo Rodrigues Stolsis, Letícia Lilian Kirschnick Seyr e Raffael Antonio L. Vizzotto da comarca de Jandaia, representantes do Sesc, Policia Civil – Setor de Identificação e representantes de diversos setores da Prefeitura .

O Justiça no Bairro, programa de responsabilidade social do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), iniciou suas atividades no Estado no ano 2003. Instituído pelo decreto judiciário de número 039/2003, o programa surgiu com o propósito de aproximar o Poder Judiciário dos jurisdicionados economicamente carentes, oferecendo-lhes condições dignas de acesso à Justiça. Há 17 anos, ele vem cumprindo esse propósito.

No projeto “Justiça no Bairro” serão realizados vários serviços, tais como: Atendimento Judiciário, Divórcio, retificação de nomes, reconhecimento de paternidade, casamento coletivo, entre outros.

Os interessados deveram procurar o CRAS para mais informações e inscrição.