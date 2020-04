Distribuição de máscaras: Rotary e UFPR realizam mais uma ação para ajudar no combate ao Coronavírus

O Rotary Club de Jandaia do Sul e a UFPR Campus de Jandaia do Sul fizeram mais uma ação para ajudar no combate ao Coronavírus.

Foi distribuído nesse sábado (25/04) na Avenida Getúlio Vargas 850 máscaras para as pessoas que passavam pelo local, as máscaras foram distribuídas de forma gratuita e várias pessoas fizeram doações espontânea para a manutenção do projeto.

Essa foi a primeira etapa do projeto, nos próximos dias serão distribuídas mais máscaras para a população em outros locais do municípios e alguns bairros.

Essa parceria Rotary e UFPR já existe também para a fabricação e distribuição do álcool 70 para hospitais, asilos, polícia militar, defesa civil e outros diversos pessoas que estão na linha de frente para o combate do Coronavírus.

O presidente do Rotary Club de Jandaia do Sul, Rodrigo Dias Batista, ressalta: “Vamos utilizar máscara no nosso dia a dia, assim eu protejo você e você me protege, juntos vamos vencer esse vírus.”

Para a manutenção desse projeto de distribuição de máscaras precisamos de doações, os doadores podem procurar um dos rotarianos do município e fazer a sua doação espontânea.