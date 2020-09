Disparos de arma na zona rural de Jandaia

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 20h09 de segunda (7) na Estrada Cambará, Km 04.

A solicitante fez contato com o 190 e relatou que haviam algumas pessoas desconhecidas em sua propriedade as quais efetuaram disparos de arma de fogo.

Esta equipe, com o apoio da equipe da Patrulha Rural, deslocou-se até o referido endereço, sítio localizado na Estrada Cambará. Nas proximidades do local foi feito contato com a filha da solicitante, a qual após saber do fato, foi até o sítio acompanhada de seu esposo.

Ao chegarem, visualizaram duas motocicletas já há uma distância considerável da sede, onde ao tentar se aproximar destas, as mesmas empreenderam fuga em alta velocidade.

Em conversa com o marido da solicitante, relatou que ouviu barulho de motocicleta na propriedade e na sequência, ouviu passos próximo à casa. Em seguida ouviu quatro disparos de arma de fogo e também lançaram diversas pedras sobre a casa.

Disse também que visualizou nos últimos dois dias duas motocicletas rondando pelas proximidades do sítio. Em momento algum os autores tentaram diálogo e em seguida se evadiram do local.

Fora realizado patrulhamento, porém sem êxito em localizar os autores dos disparos. As vítimas foram orientadas.