Disparos de arma de fogo no centro da cidade

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 22h19 de domingo (16) na Rua Luiz Vignoli, ao lado de uma lanchonete.

Segundo relato da vitima de 19 anos, ele estava sentado no estacionamento em frente a lanchonete na Avenida Getúlio Vargas juntamente com amigos, quando dois homens em uma motocicleta Honda/Fan de cor preta efetuaram de três a quatro disparos em direção a ele, que não vieram a acertá-lo; sendo que um dos disparos acabou acertando o vidro dianteiro esquerdo de uma caminhonete VW/ Amarok de cor branca que estava estacionada ao lado da lanchonete; que segundo a vitima os autores dos disparos seriam dois irmão de 18 e 21 anos, que têm desavenças com a vítima.

Foi informado o endereço dos autores e, com apoio de equipes policiais de Cambira e Bom Sucesso, os policiais foram até a residência, sendo feito contato com o pai dos acusados, onde este informou que os filhos não se encontravam no local.

Perguntado se sabia de alguma desavença entre a vítima e seus filhos, o mesmo disse que sabia, porém, informou que a vítima os ameaçava constantemente, mas não foi registrado nenhum boletim desses fatos.

Foram realizados diversos patrulhamentos no intuito de localizar os autores, porém sem êxito. Diante do ocorrido, foi confeccionado o BOU e encaminhado para Delegacia de Jandaia do Sul para providências cabíveis.