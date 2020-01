Disparos de arma de fogo em Mandaguari

Ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 0h25 deste domingo (26) na Rua José Alves Barbosa, Conjunto Ipacay.

O solicitante relatou que chegava em sua residência quando um veiculo Astra de cor branca conduzido por “R” que estava junto com uma outra pessoa de alcunha “V” cercaram seu veiculo e efetuaram vários disparos de arma de fogo em sua direção vindo a causar um dano no para brisa do automóvel e logo após se evadiram do local.

Também relatou que o motivo seria que o autor já havia feito varias ameaças contra a vitima por desavenças anteriores.

A equipe policial realizou patrulhamento porém os autores não foram localizados e a vitima foi orientada.