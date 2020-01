Diego Malavazi conquista duplo bronze em Campeonato Europeu

Representando Jandaia do Sul, o atleta da Nova União, Diego Eduardo Malavazi, faixa-roxa que competiu no Pesadíssimo/Master 1, ficou em terceiro lugar no Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu, em Lisboa, Portugal. O duplo bronze em um campeonato como esse é um resultado que sem dúvida merece ser valorizado.