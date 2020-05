Prefeitura municipal de Jandaia do sul em parceria com SESC apresenta “Dia do Desafio 2020” que este ano será pela internet. Ficar parado em meio à pandemia pode afetar a saúde por diversos motivos. Em razão disso, esta edição do Dia do Desafio (DDD) vai estimular toda a população de Jandaia e região a praticar atividades físicas mesmo de casa, vamos la! valendo pessoal…