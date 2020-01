Desobediência a Decisão Judicial na Praça do Café

Durante patrulhamento pela Praça do Café em Jandaia do Sul, às 22h30 de quarta-feira (8) uma equipe da Polícia Militar avistou alguns indivíduos conhecidos no meio policial por envolvimento com diversos ilícitos, dentre eles tráfico de substância entorpecente.

Foi realizada abordagem, identificados os mesmos e realizada busca pessoal, contudo nada de ilícito foi localizado, porém foi identificado que um dos abordados faz uso de tornozeleira eletrônica, e que seu mandado de monitoramento informa que o mesmo deveria estar recolhido em sua residência a partir das 21h.

Os abordados foram orientados sobre os procedimentos a serem tomados e foram liberados no local.