Desentendimento no Jardim das Flores

A ocorrência foi registrada às 19h30 desta quarta-feira (6) na Rua dos Lirios, Jardim das Flores em Jandaia do Sul.

Conforme relatou da Polícia Militar, a solicitante relatou que, ao chegar em casa, se deparou com seu amásio com um sangramento na cabeça, sentado numa cadeira na garagem da residência onde ambos convivem, e que em momento anterior nesta mesma data, a solicitante já teria sido vítima de agressão por parte de seu amásio conforme B.O.U. 2020/470130.

Ao entrar na residência para recolher os pertences, seu companheiro começou a proferir palavras de baixo calão, tendo então a vítima solicitado apoio da equipe policial.

No local, esta equipe ROTAM identificou o autor das injúrias com um grande sangramento na região da cabeça, sendo então feito contato com os bombeiros comunitários desta cidade, que conduziram a indivíduo até o PAM para que o mesmo recebesse os devidos cuidados médicos.

A vítima então foi orientada quanto aos procedimentos caso haja futuro desejo de representação, já que no local não houve manifestação.