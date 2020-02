O deputado federal Luizão Goularte esteve em Jandaia do Sul no final de semana visitando o empresário Zé da Gruta, presidente do PSD.

Na conversa com Zé da Gruta o deputado, que já disponibilizou recursos para Jandaia do Sul, declarou apoio ao pré candidato.

Zé da gruta agradeceu a visita da deputado e o apoio a sua pré candidatura que também declarou apoio a Fabiano Goularte que é pré candidato a vereador.