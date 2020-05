Deputado Luizão Goulart destina recursos para Kaloré

O Deputado Federal Luizão Goulart destinou recursos para Kaloré-PR, através de Emenda parlamentar para a área de saúde do Município.

São R$ 168.380,00 através do Ministério da Saúde.

O valor já se encontra disponível para a Prefeitura de Kaloré-PR.

A verba foi um pedido solicitado através do Sr. Fabiano Goulart, que está em conversas diárias com o Deputado, trabalhando e buscando sempre mais recursos para ajudar nossa região.