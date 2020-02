Deputado Federal Luizão Goulart destina recursos para Jandaia

O Deputado federal Luizão Goulart, na última semana, através da sua assessora Karla Mazia e do seu representante no município o Sr. Fabiano Goulart, estiveram em visita a Prefeitura entregando o ofício nas mãos do Diretor do Departamento Administrativo Carlos Barbosa com as informações dos recursos destinados ao município em emendas do Deputado.

Ao todo serão R$ 700.000,00 (Setecentos mil reais), sendo R$ 350.000,00 do Ministério do Desenvolvimento Regional para a aquisição de uma Pá Carregadeira e os outros R$ 350.000,00 do Ministério da Saúde para ajuda no custeio da saúde do município.

Na oportunidade o Diretor Administrativo agradeceu em nome do Prefeito que estava em viagem a Capital do Estado, adiantando que os recursos são bem vindos para o atendimento da população de Jandaia.