Departamento de Esportes anuncia medidas contra o COVID-19 em Jandaia do Sul

A Prefeitura de Jandaia do Sul, através do Departamento de Educação e Esportes anuncia que, seguindo recomendações do Governos Federal, Estadual e Municipal estará suspendendo as atividades esportivas nos seguintes locais a partir desta sexta-feira (20):

Arena Guadalajara

Arena Estação

Ginásio de Esporte Osmar Panício

Ginásio Jardim Esmeralda

Atividades Esportivas do Centro de Convivência

Também foram adiados por tempo indeterminado as competições que teriam inicio nos próximos dias:

34º JEPS – Fase Municipal

V Taça Jandaia de Futsal

O departamento indica a todos para que tomem as medidas cautelares possíveis contra o novo vírus e evite aglomerações em locais abertos ou fechados.