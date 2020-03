Departamento de Educação realiza entrega de Kits e uniformes escolares

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, através do Departamento de Educação e Esportes realizou na última semana, a entrega de aproximadamente 1783 kits escolares com 19 itens, como: caderno de linguagem, caderno de caligrafia, caderno pedagógico(quadriculado), caderno de cartografia (desenho), lápis de cor, lápis preto, caneta, borracha, apontador, massa de modelar, giz de cera, pincel, tinta guache, sulfite, canetinha colorida, agenda, régua, tesoura e cola distribuídos conforme a faixa etária para os alunos da rede municipal de ensino.

A entrega aconteceu nos Centros Municipais de Educação Infantil e nas Escolas Municipais. Estiveram participando da entrega o prefeito Benedito José Pupio, o vice prefeito Cir, os vereadores Milton Lopes, Erasmo, Claudio Gobetti, João Paulo, Lauro Junior e a Diretora do Departamento de Educação e Esporte Luzia Jucimara Tomazini junto com sua equipe de trabalho.

Na oportunidade foram entregues também os uniformes composto por duas camisetas, um agasalho (calça, jaqueta) e dois shorts.

O Prefeito Ditão ressaltou a importância desses investimentos que muitas vezes ajudam os pais na compra dos materiais para seus filhos e beneficiam também os alunos que vão poder contar com os materiais utilizando-os no seu crescimento intelectual.