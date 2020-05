Dentista acusado de exibir órgão genital para criança divulga nota

Com profunda tristeza e respeito, venho por meio desta nota comunicar a todos, meu afastamento temporário da empresa Orthodents de Jandaia do Sul, em razão dos absurdos a mim imputados em data de 11 de maio.

Ressalto que, apesar de serem inverídicos e absolutamente chocantes, me colocarei inteiramente à disposição das autoridades policiais para todo e qualquer tipo de esclarecimento que possa apresentar de forma inconteste, a verdade dos acontecimentos, o mais brevemente possível.

Esclareço, por fim, que ao longo de 26 anos de profissão, nunca envolvido em qualquer tipo de mal feito e destes, 16 anos atuando em Jandaia do Sul e região, sempre atendendo com presteza, dedicação e muito profissionalismo, jamais imaginei ter meu nome envolvido em um caso tão sórdido e repugnante.

Por fim, disponibilizarei todas as condições e apoio necessários, para que as autoridades concluam seu trabalho com eficiência e, ao final, demonstrem o equivoco desta infundada alegação.

Com muita dor no coração e completamente arrasado frente as descabidas e injustas acusações.

Atenciosamente.

Dr. Valmir

Sobre a ocorrência

Segundo o delegado Gustavo de Pinho Alves, no final da tarde, familiares de uma criança de 10 anos, compareceram a delegacia e informaram que o dentista ficou sozinho com a criança no consultório e teria mostrado seu órgão genital para a ela.

O dentista teria solicitado a tia da criança que entrasse no consultório para explicar o que teria acontecido, quando a criança começou a chorar e o dentista estaria olhando para criança tentando intimidá-la e, após saírem do consultório, a criança disse a tia que o dentista teria mostrado seu órgão genial.

O dentista foi localizado pela Polícia Civil em seu consultório, onde recebeu voz de prisão.

Ao ser interrogado sobre o fato, o dentista negou o ato e relatou que teria soltado o cinto para arrumar o botão da calça que estava frouxo.

O dentista não seria morador de Jandaia, mas tem seu consultório no centro da cidade. Ele foi liberado mediante pagamento de fiança.