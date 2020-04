Defesa Civil captura Ratão do Banhado no Jardim das Flores

A equipe da Defesa Civil de Jandaia do Sul foi acionada na manhã desta segunda-feira (20) para capturar um animal estranho no Jardim das Flores.

No local a equipe constatou tratar-se de um Ratão do Banhado, que costuma viver próximo a rios e lagos. Ele foi capturado e devolvido ao seu habitat natural.

Sobre o animal segundo a Wikpédia

O ratão-do-banhado (nome científico: Myocastor coypus), também conhecido por nútria, caxingui ou ratão-d’água, é uma espécie de roedor da família Echimyidae. Ocorre no sul da América do Sul. Pelagem castanho-avermelhada, cauda longa e grossa, revestida por escamas e pêlos ralos, vivendo em banhados, lagoas e rios.

Encontrado na Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai. No Brasil, na região Sul, de São Paulo ao Rio Grande do Sul. Pode ser encontrado ao longo dos rios Pinheiros e Tietê, na cidade de São Paulo.

Dorme durante o dia. Alimenta-se de capim, raízes e plantas aquáticas e herbáceas, tubérculos, folhas, grãos, carne e peixe. O macho cuida dos filhotes no nascimento, protegendo e alimentando até a fêmea se recuperar. Os ninhos são construídos com junco e casca de árvores em tocas de 1 metro de comprimento. Ninhadas de até 4 filhotes, vive 15 anos, pesa até 9 kg e pode medir 100 cm com rabo. Nada bem, mergulha mal e caminha bem devagar. Patas ágeis com 5 dedos, providas de membranas interdigital, o que facilita a natação. Pelagem bonita pois tem muito cuidado com ela. Com suas garras lava e penteia, esfregando as patas no canto da boca, onde é liberada uma substância gordurosa, e aí passa esse óleo no pêlo, que fica bastante brilhante. Entre seus principais predadores estão onças e jacarés.