De novo… Disparos de arma de fogo em Jandaia

A ocorrência foi registrada às 4h20 da madrugada desta terça-feira (18) na Rua Presidente Kennedy esquina com João Ruiz Galian.

Foi informado que houve alguns disparos de arma de fogo na residência de um indivíduo conhecido como xxxxxxxxxxxx. No local em contato com o solicitante na área externa da residência, informou que visualizou três indivíduos com arma de fogo (Revólver) em punho, efetuando vários disparos contra o ele e em seguida se evadiram a pé com destino a Vila Santo Antônio onde residem.

No local dos disparos, haviam mais pessoas, porém ninguém foi alvejado.

Foi realizado patrulhamento nas proximidades das residências dos possíveis autores dos disparos, porém devido ao local ser de difícil acesso, não foi possível a localização dos mesmos.