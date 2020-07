Na tarde desta terça-feira (21), um acidente de trânsito no trevo da BR-376, próximo ao Parque de Exposições, em Jandaia do Sul, causou lentidão no trânsito.

Um Fiat Siena, que atravessava a rodovia foi atingido na lateral por uma carreta. Uma equipe do SAMU foi ao local, mas ninguém se feriu.

Duas carretas da mesma empresa, ficaram paradas sobre a rodovia no sentido Mandaguari – Cambira, fazendo com que os motoristas que trafegavam naquele sentido entrassem no trevo para seguirem seus destinos.