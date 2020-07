Dano em comércio na Getúlio Vargas

A ocorrência foi atendida pela PM às 11h55 na Avenida Getúlio Vargas.

Uma equipe da Polícia Militar foi solicitada pelo senhor xxxx que ao passar na frente do restaurante (nome não informado) percebeu que a porta de entrada estaria violada.

No local juntamente com o proprietário, que abriu o restaurante, percebeu as gavetas do caixa que estavam reviradas e aparentemente nenhum objeto de valor teria sido levado.

O senhor xxxx relata que saiu do estabelecimento no domingo, 19 de julho, por volta das 23h00n e não abriu o restaurante ontem, 20 de julho, e as câmeras de segurança, até o momento que a equipe ficou no local, não estavam funcionando, onde o proprietário se prontificou a avisar a equipe se conseguisse visualizar alguma filmagem do equipamento.