Dano e Lesão Corporal no Jardim Universitário

Segundo solicitação por volta das 17h de domingo (22), um veículo havia batido na motocicleta do solicitante e se evadido do local. A equipe deslocou até o local na Rua Nelson Sonni, no Jardim Universitário e após contato com o solicitante, relatou que estava em um campo de futebol abandonado, com sua namorada e amigos, quando um veículo Fiat/Uno de cor vermelha (não soube informar a placa) entrou no campo e começou a fazer manobras perigosas, vindo então a arremessar o veículo sobre a motocicleta do solicitante, onde estava também XXX, de 15 anos, e colidiu com a mesma, vindo a derrubá-los e causar danos em seu veículo, logo em seguida o motorista do veículo Uno se evadiu do local.

As vítimas tiveram escoriações nas pernas, porém não precisaram de atendimento médico. A motocicleta da vítima se trata de uma Honda Biz.

A vítima foi devidamente orientada; A equipe fez patrulhamentos no intuito de encontrar o veículo Fiat Uno, porém, não obteve êxito.