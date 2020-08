Dano e ameaça em Jandaia do Sul neste sábado (8)

19h25 Natureza Ameaça e Dano / Endereço Rua Professor Roberto Resende Chaves – Centro

O solicitante informou a Polícia Militar que estaria sendo ameaçado por um a casal que teria lhe seguido até ao endereço supracitado. No local relatou ter tido um desacordo comercial e que após esse desacordo o autor passou a ameaçá-lo dizendo que iria colocar fogo em seu carro, disse ainda que no momento do desentendimento o senhor xxxx deu um soco no capo do seu carro e o danificou, resultando em um amassado. Dados os fatos essa equipe começou a realizar buscas nas proximidades com intuito de localizar o autor, mas não possível localizá-lo.

20h09 Natureza Ameaça / Endereço Rua João Maximiano, Centro

O solicitante informou que um casal estaria entrando em vias de fato em frente sua residência e, ao tentar intervir, foi ameaçado por uma das partes.

De imediato a equipe policial foi ao local, onde realizou contato com o solicitante que relatou que interviu em uma briga de um casal desconhecido em frente a sua residência e ao intervir o homem que estaria agredido a esposa passou a ameaçá-lo dizendo que já puxou cadeia e que depois da meia noite iria voltar e matar ele sua família, momento este que o senhor xxxx entrou em sua residência e ligou para a polícia e, nesta hora, o casal saiu do local. Dados os fatos, a vítima foi orientada e a equipe realizou buscas nas proximidades com o intuito de localizar o autor.

Neste sábado a Polícia Militar realizou diversas abordagens de suspeitos, mas ninguém foi preso.