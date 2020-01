Curso de Bombeiro Civil

Atenção Jandaia do Sul e Vale do Ivaí!

O Curso de Formação Profissional de Bombeiro Civil está chegando!

( Ambos os sexos )

E você está sendo convocado para fazer a diferença

No próximo sábado dia 18 das 9 às 17 horas estaremos aí em Jandaia do Sul na Avenida Getúlio Vargas ao lado da Magazine Luiza com a Equipe da SOS VIDA para prestar toda e qualquer informação sobre o curso que se inicia agora no dia 26 de janeiro.

Venha tirar suas dúvidas!

(43) 9 9952-8506

ELAIR/BOKA

Apoio da Prefeitura Municipal e Câmara de Vereadores.