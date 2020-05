Cristiano Maranho é convidado para programa de Mentoria da FIBA

FIBA – Federação Internacional de Basquetebol, está lançando um novo programa visando o Desenvolvimento de Novos Árbitros em todo o mundo, chamado de Programa de Mentoria da FIBA.

O árbitro paranaense de Jandaia do Sul Cristiano Maranho será um dos mentores deste programa. O profissional recebeu o convite da Federação Internacional neste dia 06 de maio, fará parte deste seleto grupo de desenvolvedores de novos árbitros, atuando através de palestras online, análises de vídeos e situações de jogo, sempre com situações pré aprovadas pela FIBA.

Cristiano falou com nosso site e comemorou a convocação: “Estou muito feliz, porque fazer parte deste plano piloto da FIBA com pouquíssimos árbitros do mundo inteiro é uma honra para mim. Ser lembrado como um árbitro destaque da FIBA, ratifica o bom trabalho que os árbitros paranaenses e brasileiros fazem em todas as competições que participam, tanto em nosso Estado, País ou em Competições Internacionais.”

Fonte: Federação Paranaense de Basketball