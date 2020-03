Criado o Comitê de Operações Emergenciais (COE) em Jandaia do Sul

A Prefeitura de Jandaia do Sul, juntamente com Câmara de Vereadores, Departamento de Saúde, URPF, Corpo de Bombeiros, Acejan, criou nesta quarta-feira (25), o COE – (Comitê de operações emergenciais), Comitê Municipal de Resposta Rápida de Combate e Enfrentamento ao Covid-19, formado por representantes de várias diretorias. O objetivo do COE é criar ações estratégicas de prevenção, diagnóstico precoce, de orientação para a população, e de enfrentamento ao Covid-19.

Até o presente momento, em Jandaia do Sul não há caso confirmado.

O Prefeito Ditão, fala das novas mudanças que poderá ocorrer no decreto em combate ao Coronavirus, “vamos tomar decisões mais rápidas, e melhorar as nossas estruturas para combater o COVID-19”.

“Não sabemos a hora que ele pode bater em nossas portas, porém, o vírus não dorme, vamos agir rápido, pedimos a compreensão de todos para que não saia de suas casas principalmente os mais vulneráveis a doença”, diz Professor Eduardo – UFPR.

“O Comitê vai acompanhar tudo e tomar as providências necessárias para tentar conter a disseminação do coronavírus. Estamos dando as respostas certas, e toda a população deve tomar os cuidados determinados pelas instituições de saúde”, destacou o Prefeito Benedito José Pupio.