(COMUNICADO) Devido a mudança, e buscando melhor atender a população e com segurança, estamos reorganizando tudo no novo local, desta forma os atendimentos serão retomados a partir do dia 08/09/2020, próximo a funerária do Aliança, na Rua Presidente Kennedy, n° 373, ao lado da torre.

informamos também, que os atendimentos essenciais se mantém no Centro de convivência do Idoso, ao lado do Corpo de Bombeiros.