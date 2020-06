Foi confirmado nesta segunda-feira (1) o primeiro caso de Covid-19 no município de Jandaia do Sul. Trata-se de uma pessoa do sexo feminino de 21 anos. Ela está bem e em isolamento domiciliar. Teve febre, tosse, dor de garganta e testou positivo.

Outros seis seguem em análise e 29 já foram descartados.