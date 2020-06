Covid-19: Prefeitura reforça fiscalização do uso de máscaras em Jandaia do Sul

Devido á falta de cuidados da população, a Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul determinou intensificação a fiscalização para medidas de prevenção contra a Covid-19.

A Polícia Militar, os agentes da vigilância sanitária, a equipe do COE e fiscais da prefeitura estão nas ruas e estabelecimentos comerciais para verificar se todos estão seguindo as regras de prevenção.

Até o momento, Jandaia teve um caso confirmado da doença, porém os cuidados devem continuar, o uso da máscara é obrigatório, assim como o distanciamento social e a aglomeração de pessoas é proibido. “Nossa administração já fez 11 decretos desde o início desta pandemia, e um deles emitido em abril, foi o de determinação do uso obrigatório de máscaras e do distanciamento entre as pessoas. 90% da população têm entendido estas recomendações e obedecido às normas de segurança estabelecidas, entretanto, o restante não vem colaborando com as medidas de restrição”, disse o prefeito Ditão.

Ele ainda explica que “esta fiscalização mais rigorosa se faz necessária devido o desrespeito às determinações, em razão deste comportamento, não encontramos outra alternativa, a fim de reforçar o esforço de precaução”, salienta.

A multa para quem não usar máscara varia de R$ 106,34 á R$ 10.634,00, de acordo com a lei municipal e estadual, isso vale também para as empresas comerciais, indústrias e prestadores de serviços que não observarem o controle de entrada e fila externa de pessoas, e o máximo de ocupação de seu estabelecimento, os que não evitarem aglomerações, não disponibilizarem álcool gel e não exigirem o uso de máscara por todos, e persistindo o comportamento, o estabelecimento será cassada a licença municipal de funcionamento (alvará).

Anderson Silva presidente do COE (Comitê de Operações emergênciais) de Jandaia, comenta que a empresa também é responsável pela organização das filas nas calçadas. “Os comerciantes têm que se responsabilizar tanto com a quantidade de clientes dentro do local como com as filas, não adianta nada tomar os cuidados dentro sendo que as pessoas podem estar se contaminando fora, ele também é responsável pela organização, porque a fila não é publica, é de clientes do estabelecimento, e vamos multar quando houver a necessidade. Tomamos essa atitude para tentar manter as coisas como estão”, finaliza Anderson.

O prefeito esclarece que não irá fechar, “por enquanto, os setores de indústria e comércio, devido à já delicada situação econômica que vem se instalando, a qual eventualmente poderá se agravar no futuro, Mas isso em último caso, pode vir a acontecer, por isso contamos com a colaboração de todos.” Reforça Prefeito Ditão.

Elza Ferraz diretora do Departamento de Saúde afirma que todos os casos com síndrome gripais estão sendo consultados, “Posso garantir que os testes coletados, são enviados ao LACEN e investigados retornando assim os resultados precisos, e graças a Deus estão vindo negativados. E quanto ao caso confirmado, informamos que a pessoa está curada, e já saiu da quarentena sem perigo de transmissão do vírus”, finalizou Elza.

CUIDADOS REDOBRADOS

Elza fala ainda, que com os casos confirmados nos municípios próximos as pessoas devem tomar mais cuidado, e seguir corretamente as regras de prevenção, “Fazer o uso da máscara, é obrigatório, e não só para não ser multado, mas para a prevenção. Utilizar álcool gel quando sair de casa, usar sempre que pegar em corrimão, se tocar em alguma coisa, se for digitar uma senha na máquina de cartão ou pegar em dinheiro, isso é extremamente importante.”

USO DA MÁSCARA

Como a obrigatoriedade do uso da máscara é em todo o Paraná, as pessoas devem utilizar sempre que sair de casa, porém, para ter a proteção necessária precisa ser usada corretamente e feita à higienização todos os dias.

