Covid-19: Jandaia do Sul acumula 23 novos casos neste final de semana

Foram 22 neste domingo e 1 no sábado (particular) . Lembrando que no sábado o sistema do Lacen estava com problemas técnicos, por isso os resultados acumularam.

Domingo – 09/08/2020 – Atualizado às 19h00

✅ 22 NOVOS CASOS CONFIRMADOS*

*Todos exame Lacen – Acumulados de Sábado e Domingo

🚹 Masculinos

63-51-31-27-27-23 anos

5 meses

🚺 Feminino

72-50-50-49-47-46-40-28-28-25-25-23-22-19-2 anos

111 – Em Tratamento – Sendo 01 hospitalizado

117 – Recuperados

04 – Óbitos

🔴 TOTAL de casos confirmados acumulados: 254 CASOS

RISCO MODERADO ⚠️

Este risco é o resultado da taxa de positividade, composta por: Casos positivados na quinzena /(dividido) pelo número de testados da quinzena.

Fontes: Departamento de Saúde / Vigilância Epidemiologica / SESA/PR: saude.pr.gov.br