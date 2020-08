Covid-19: Fiscalização está sendo intensificada neste fim de semana

A Vigilância Sanitária, equipe de Fiscalização da prefeitura com apoio da Policia Militar e Corpo de Bombeiros estará intensificando as fiscalizações nesse final de semana, em que se comemora o dia dos pais.

A Prefeitura de Jandaia do Sul informa que o número de contaminação continua avançando e as reuniões familiares, encontros ou festas particulares também são responsáveis pela disseminação da doença. Por isso, é necessário ter consciência, principalmente evitando aglomerações e o não uso de máscara. Aquele que não fizer sua parte será notificado e multado, conforme a transgressão às regras.

Segundo os profissionais, os locais mais fiscalizados serão: bares, casas com aglomerações, supermercados, postos de combustíveis, o campinho da antiga estação ferroviária onde segundo a prefeitura, as pessoas não estão cumprindo com seus deveres de cidadãos conscientes e estão realizando aglomerações.

A fiscalização deu inicio na noite de ontem (7), em bares, onde resultou em três estabelecimentos multados por não cumprir o decreto municipal.