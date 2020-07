O corpo encontrado em estado decomposição na zona rural de Jandaia do Sul, na região do Humaitá no final da tarde de ontem (15) pode ser de João Martins de Souza, de 79 anos, morador do Conjunto Mandaguari II. Ele tinha Alzheimer e estava desaparecido desde o dia 02.

O sobrinho dele reconheceu as vestes, mas um exame de DNA será necessário.