CORONAVÍRUS – Prefeitura de Jandaia do Sul amplia prazo de pagamento do IPTU

O Prefeito de Jandaia do Sul, Benedito José Pupio “Ditão” anunciou hoje que em decorrência do agravamento da crise do coronavírus (COVID-19) e também para reduzir os impactos econômicos gerados por ela, a prefeitura de Jandaia do Sul estará ampliando o prazo para pagamento do IPTU.

O pagamento, que estava previsto para o dia 10 de abril, será adiada em 60 dias, que passará a ser em 10 de junho, para quem for pagar a vista com desconto e a mesma data para a primeira parcela de quem optar em pagar parcelado.

A medida vai de encontro com outras anunciadas pela prefeitura para conter o avanço do COVID-19. Na semana passada um decreto foi anunciado, paralisando o comércio local por 10 dias, podendo ser prorrogado caso seja necessário.

“O momento é de cuidar de nossa população e evitar que eles saiam de casa. Por isso, nós estamos definindo medidas que possam protegê-los de exposição e que logo possamos retomar nossas atividades normais”, reforçou o prefeito Ditão.