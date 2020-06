CORONAVIRUS: Jandaia do Sul sai na frente com força tarefa de fiscalização em espaços públicos e bares.

(Da assessoria PMJS) A Prefeitura de Jandaia do Sul realizou na noite deste Sábado (27), uma Operação Integrada com fiscais da prefeitura, Vigilância sanitária, Polícia Militar, Rotam, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros. No total, 60 estabelecimentos foram vistoriados, nesta fiscalização, uma distribuidora de bebidas foi multada, pois a mesma foi flagrada com aglomeração de pessoas no local durante a fiscalização.

A prática é proibida pelo decreto municipal, além do descumprimento do decreto, pessoas presentes no local não faziam uso de máscaras de proteção, As vistorias foram feitas com base nas denúncias realizadas.

Foram fiscalizados estabelecimentos no Jardim das flores, Vila Rica, Jardim das araucárias, Jardim Esmeralda, Nova Jandaia, Vila Paião, além das avenidas Getúlio Vargas, e Anunciato Sonni e todo Centro da Cidade.

Bares flagrados com irregularidades foram multados.

“Vamos fiscalizar com mais rigor, endurecer ainda mais, evitar aglomerações que podem estar gerando mais contaminação, principalmente locais como bares, lanchonetes e supermercados” disse Ditão.

Pedimos ainda a colaboração de todos, para que, caso presencie alguma irregularidade, denuncie, Ligue 43- 3432-9250, ou fale com algum dos membros do COE.