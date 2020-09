Copel de Mandaguari é notificada pelo Procon

Nesta segunda-feira (31) o coordenador do Procon de Mandaguari Thiago Álvaro da Silva, foi solicitado a comparecer no escritório da Copel, local onde dezenas de pessoas formavam um imensa fila nas proximidades da Praça Bom Pastor até a porta de atendimento da Copel.

Na fila, que tinha uma extensão de meia quadra, havia diversas pessoas, entre elas pessoas com dificuldade locomotoras, gestante e idosos. A convocação do representante do Procon foi necessária pois não havia ninguém organizando a fila nem senhas para estas pessoas e o tempo de espera para o atendimento passou de duas horas e meia.

O coordenador do Procon de Mandaguari, Thiago Álvaro da Silva, realizou a notificação, colheu depoimentos e constatou a veracidade da denúncia realizada ao órgão, em esclarecimento aos clientes na fila que aguardava atendimento. O mesmo informou que notificou a Copel e que a mesma tem um prazo de 10 dias para prestar esclarecimentos e regularizar partes da situação.

“É um absurdo ter apenas um funcionário para atender uma demanda enorme de clientes que necessitam do atendimento presencial, é uma falta de respeito com senhores(as) da terceira idade, com gestante e com as pessoas que lá estavam com dificuldade locomotora entre outras, a culpa não é do atendente que lá realizava o melhor de si, deveria haver um agendamento para que esse tipo de situação não mais ocorresse, total falta de respeito e consideração com os clientes” desabafou um senhor de 50 anos acompanhado de uma senhora de 67 anos, os quais ficaram por mais de duas horas e meia na fila.