Convenção PATRIOTA em Jandaia do Sul realizada nesse Domingo (13) define seus Pré-Candidatos a Prefeito, Vice e Vereadores.

“Com grande alegria colocamos os nomes a disposição para a disputa das eleições municipais 2020.

Inei Sandro Heckert, Comerciante, Advogado, agricultor e empresário em Jandaia do Sul, e acompanhando em sua jornada Segundo Daniel Grigoleto comerciante.

Com muito respeito e carinho, levantando a verdadeira bandeira do Patriotismo, seguiremos juntos com nossos Pré-Candidatos a Vereadores em uma caminhada para mostrar em breve nossos planos para o município.

Agradecemos a todas as ligações e mensagens de apoio a nossa Pré Candidatura.

Muito obrigado”