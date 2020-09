Convenção do PP oficializa pré candidatura de Norberto Barão e André Barqueiro

No dia 11/09 na Escola Municipal Monteiro Lobato, houve a Convenção Municipal do Progressista (PP) de Jandaia do Sul.

No encontro se oficializou a pré-candidatura à Prefeito de Norberto Barão e a de vice-prefeito de André Rogério Barqueiro além da chapa de vereadores.

Norberto Barão falou de suas intenções e a vontade de trabalhar ainda mais pela população: “ Jandaia do Sul precisa de renovação política, estamos dispostos a lutar pelos jandaienses e mostrar que é possível uma política honesta, transparente com uma campanha limpa, a famosa política do bem, sem gastos astronômicos. Além de estarmos abertos ao diálogo direto com a população buscando ouvir as necessidades de todos, chegou a hora da mudança”, disse Barão.