Confusão na Rua Marumbi em Jandaia

Segundo a PM, na noite de quarta-feira (4) por volta das 20h, foi repassado que na Rua Marumbi, em Jandaia do Sul, teriam dois indivíduos em vias de fato, e que uma das partes estaria portando arma branca.

A equipe Rotam realizou contato com o solicitante e proprietário do estabelecimento o qual informou que uma das partes teria se evadido do local, porém o outro envolvido ainda estava presente e apresentava uma pequena lesão com sangramento na cabeça.

O solicitante apresentou ainda a faca que estava em posse do indivíduo que ali estava, e informou que além da briga, ambos teriam danificado seu balcão vindo a quebrar os vidros, fato este que acarretou na queda de diversas mercadorias ao chão sendo que as mesmas se tornariam impróprias ao consumo.

A equipe ROTAM então realizou contato com a parte envolvida na briga que estava presente, tendo o mesmo afirmado o ocorrido, assumido a propriedade da arma branca, e afirmado que ainda teria ameaçado de morte o outro envolvido que se evadiu.

Frente ao ferimento apresentado pelo abordado, foi então realizado contato com a ambulância da prefeitura municipal para conduzi-lo ao PAM.

Já no Pronto Atendimento, o indivíduo, de 50 ano, se mostrou nitidamente alterado, recusando atendimento médico, sendo necessário intervenção policial. Momento este em que o conduzido começou a injuriar a equipe policial.

Frente ao ocorrido, foi dada voz de prisão ao elemento, tendo sido necessário o uso de força moderada para contê-lo.