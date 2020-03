Confusão entre vizinhos termina na delegacia em Jandaia

A ocorrência foi registrada às 22h20 de segunda-feira (30) Na Rua João Batista Mortean.

Conforme a PM, foi repassado que de acordo com a solicitante, seu sobrinho teria sido agredido a paulada por seu vizinho. No local uma senhora relatou que seu neto tem o habito de ficar em cima do muro entre as casas e, no dia de hoje seu vizinho pegou um cano de ferro e bateu nas costas do menor que veio a cair do muro e ficou com uma lesão na região dorsal inferior esquerda.

O acusado relatou que vem tendo problema com seus vizinhos que vivem em cima do muro de sua casa tirando sua privacidade e sossego e no dia de hoje acabou se excedendo e empurrando o menino com uma barra de ferro com a intensão de somente retirar o mesmo do local.

Diante do fato ambas as partes foram encaminhadas para Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul para serem tomadas as medidas cabíveis.